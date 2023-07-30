美国禁止销售白炽灯泡，8 月 1 日起生效

IT之家 7 月 30 日消息，根据美国能源部的新规定，从 8 月 1 日起，美国将禁止销售白炽灯泡，转而推广节能灯泡。这一举措旨在节约能源，降低碳排放，减少消费者的电费支出。

白炽灯泡的效率很低，每瓦只能发出 12 到 18 流明的亮度，而去年美国能源部去年批准的新标准要求每瓦至少达到 45 流明。相比之下，LED 等节能灯泡的效率至少高出 75%，使用寿命也比白炽灯泡长 25 倍。美国能源部估计，如果全国使用节能灯泡一年，可以节省 30 亿美元（IT之家备注：当前约 214.8 亿元人民币）的电费。

早在 2007 年，时任美国总统的乔治・W・布什就签署了《能源独立与安全法案》，要求家用灯泡提高约 25% 的效率，但并没有明确禁止白炽灯泡。2017 年，美国政府又增加了两项新规定，本来计划在 2020 年 1 月淘汰白炽灯泡和其他特殊灯泡，如吊灯用的蜡烛形灯泡。然而，在特朗普执政期间，这些规定被美国能源部阻止了。

不过，并非所有人都支持禁止白炽灯泡。得克萨斯州共和党众议员帕特・法伦称，这是“拜登政府给美国家庭带来的监管负担的又一个例子”。宾夕法尼亚州共和党众议员斯科特・佩里上周说，这是拜登对家用电器的“监管攻击”。

与此相反，自然资源保护委员会的倡导者乔・武科维奇称，美国“早该淘汰低效、过时的白炽灯泡”。美国国家消费者法律中心的律师查理・哈拉克说，使用节能灯泡对那些“能源负担过重”的家庭有利。

值得注意的是，在 2020 年，美国约有 30% 的家庭使用白炽灯泡或卤素白炽灯泡。白炽灯泡还被认为是加剧气候变化的因素之一。美国能源部估计，全球约有 5% 的碳温室气体排放来自照明，而低效率的灯泡 —— 如白炽灯泡 —— 排放更多，因为它们产生更多的热量。新规定预计将在未来 30 年内减少 2.22 亿公吨的碳排放 —— 相当于 2800 万户家庭一年内产生的排放量。

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