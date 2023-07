Xu, Zongbo & Froment, Marouchka & Garcia, Raphaël & Beucler, E. & Onodera, Keisuke & Kawamura, Taichi & Lognonné, Philippe & Banerdt, William. (2022). Modeling Seismic Recordings of High‐Frequency Guided Infrasound on Mars. The Journal of Geophysical Research Planets. 10.1029/2022JE007483.