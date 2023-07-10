马斯克：未来可能每三天发射 50 枚火箭，足以在火星建造城市

IT之家 7 月 10 日消息，马斯克周日分享了一张“星舰”飞船的照片，展示了它的 6 个“猛禽”引擎，并说：“再加 3 个引擎，就能实现生命的意义。”

一位推特用户写道：“（星舰的）超重型助推器上有 33 个猛禽引擎。飞船上有 9 个引擎。42 就是生命的意义。”马斯克回应称：“看起来我们可以将猛禽的推力提高 20%，在海平面上达到 9000 吨 (2000 万磅) 的力量。并将超过 200 吨的有效载荷交付到有效轨道，并具有完全和快速的可重复使用性。平均每 3 天发射 50 枚火箭，每年将超过 1 百万吨的有效载荷送入轨道，足以在火星上建造一座自给自足的城市。”

据IT之家了解，42 是道格拉斯・亚当斯所作的小说《银河系漫游指南》中“生命、宇宙以及任何事情的终极答案”的答案，由于该作品的广泛流传，而成为在其他行业借此对该作品的致敬。在故事中，一个具有高度智慧的跨维度生物种族为了找出一个能够回答终极问题的简单答案，所以制造了一台名叫“深思（Deep Thought）”超级电脑来计算，深思花费 750 万年来计算和验证，最后回答答案是 42。

马斯克还在推特表示，他人生的最终目标是实现“第 9 级财富”，让人类成为多星球物种和真正的太空文明。Sweaty Startup 创始人尼克・胡伯（Nick Huber）发推称：“财富只有 3 个等级：1）你可以毫无压力地支付账单和房租；2）你可以在任何一家餐馆吃饭，不用看也不用担心价格；3）你可以去任何你想去的地方而不用担心价格。除此之外，生活并不会因为更多的钱而改变。”这条推文引发很多网友回复，描述他们心目中更高的财富等级。马斯克的回复所表露的境界明显比其他评论者更高。他写道：“第 9 级是让人类成为多星球物种和真正的太空文明。这就是为什么我在收集资源。”

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