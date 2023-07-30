杜卡迪 Monster 30 周年纪念版摩托车发布，全球限量 500 辆

IT之家 7 月 30 日消息，杜卡迪 Monster（怪兽）系列是摩托车界的一个传奇，自 1993 年推出第一款 904cc 的 M900 以来，已经在全球销售了超过 35 万辆。为了庆祝这个系列诞生 30 周年，杜卡迪推出了一款限量版的特别款，名为 Monster30° Anniversario，全球只生产 500 台，售价为 16095 英镑（IT之家备注：当前约 14.8 万元人民币），并将于 2024 年 1 月上市。

这款特别款是在 2021 年推出的最新的 937ccMonster 的基础上打造的，采用了三色涂装，同时还配备有专属的金色轮辋和欧林斯 NIX30 前叉，坐垫上还绣有 30 周年的标志，4.3 英寸的 TFT 仪表盘在启动时也会显示一个专属的动画。每台车的上三角板上还刻有独特的编号，并附有真实性证书和一个特制的车套。

这款特别款不仅外观精致，而且性能出色，与现有的 SP 车型共享许多部件，是有史以来最轻的 Monster 车型，在增加转向阻尼器和小尺寸风挡之后，整备质量比在售标准版 Monster 低 2 公斤，Öhlins NIX30 前叉、Termignoni 滑套、Brembo Stylema 卡钳、双前制动盘上的铝制法兰以及锻造轮辋都为减重做出了巨大贡献。

动力方面，Monster 30 周年纪念版依旧搭载 V 型双缸 937 发动机，其最大功率 81.8 千瓦，峰值扭矩 92 牛・米，同时还装备有弯道 ABS、TCS 牵引力控制、翘头控制和起步控制系统。

除了这款特别款之外，杜卡迪还将在 11 月 7 日之前推出另外五款新车型，涵盖了不同的车型类型。

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