本田首款电动摩托车 EM1 e 进入东南亚，并计划推出更多车型

IT之家 7 月 27 日消息，本田汽车上个月在日本展示了其首款个人电动摩托车 EM1 e，本田表示这款新车下一站将进入印度尼西亚等东南亚市场，这也是本田为印尼市场生产的首款电动两轮车。

EM1 e 电动摩托车计划于 8 月 24 日在日本上市，这款电动车在日本的价格约为 300000 日元（IT之家备注：当前约 15300 元人民币），续航里程为 53 公里。

虽然印尼型号的规格尚未披露，但一位本田代表称其为“作为第一个大众市场车型，探索客户反应和需求的先锋”。

本田还表示，将在今年内向印尼发布另一款车型，并可能在明年推出更多车型，计划到 2030 年销售七款电动摩托车，并在那一年达成 100 万辆的销售额目标。

根据印度尼西亚摩托车工业协会的数据，去年该国共售出 522 万辆两轮车。据称，印尼市场的车型将包括可更换电池和不可更换电池两种型号，而且本田还在考虑在印尼工厂进行新的投资。

本田计划到 2030 年在全球销售 350 万辆电动摩托车，其中约有 30% 来自印度尼西亚。该公司计划在 2045 年中之前为其所有摩托车实现电动化。

根据德国 Statista 的数据，东南亚的摩托车市场在 2022 年达到了 1060 万辆，位居全球第三，仅次于中国 (1550 万辆) 和印度 (1263 万辆)。印尼占据了该地区市场的一半以上，销量超过 500 万辆。

据本田公司称，截至 2023 年 3 月财年结束时，本田在印尼的摩托车市场份额达到了 88%。加上其在雅马哈等竞争对手的支持下，日本品牌控制着超过 90% 的市场份额。它们在东南亚的其他地区也占据主导地位。

“日本公司在汽油车上拥有很高的份额，而且在电动化方面进展缓慢，”美国咨询公司 Arthur D. Little 的合伙人平田孝介 (Hirotaka Uchida) 表示。“作为回应中国和本地竞争对手的挑战，市场领导者本田已经开始进行电动化转型。”

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