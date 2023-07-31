荣耀新机通过国家质量认证：支持 35W 快充，预计为荣耀畅玩 50 Plus

更新：据博主 @旺仔百事通 爆料，荣耀 CLK-AN00 新机为荣耀畅玩 50 Plus，外观类似畅玩 40 系列，配备 1080P 显示屏、6000mAh 电池以及天玑 700 处理器。

IT之家 7 月 31 日消息，日前一款型号为 CLK-AN00 的荣耀新机通过国家质量验证，支持 35W 有线快充，充电功率与已经推出的荣耀 X50 一致，新机预计为荣耀 X50 GT。

目前，关于荣耀 X50 GT 的爆料信息较少，关于这款新机的配置可以参考去年发布的荣耀 X40 GT 手机。作为一款主打性能的新机，预计荣耀 X50 GT 的处理器较上代有所升级。

▲ 荣耀 X40 GT

荣耀 X40 GT 手机发布于去年 10 月，搭载高通骁龙 888 处理器，正面配备 6.81 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2388x1080 像素，支持 144Hz 高刷，机身内置 4800mAh 电池，支持 66W 快充。此外，该产品后置 5000 万像素主镜头 + 200 万像素景深镜头 + 200 万像素微距镜头，前置 1600 万像素摄像头。

IT之家附荣耀 X40 GT 价格，以供大家参考：

8GB + 128GB 售价 1799 元

8GB + 256GB 售价 2099 元，首发价 1999 元；

12GB + 256GB 售价 2399 元，首发价 2299 元。

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