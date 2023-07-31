荣耀新机通过国家质量认证：支持 35W 快充，预计为荣耀畅玩 50 Plus

更新：据博主 @旺仔百事通 爆料，荣耀 CLK-AN00 新机为荣耀畅玩 50 Plus，外观类似畅玩 40 系列，配备 1080P 显示屏、6000mAh 电池以及天玑 700 处理器。
IT之家 7 月 31 日消息，日前一款型号为 CLK-AN00 的荣耀新机通过国家质量验证，支持 35W 有线快充，充电功率与已经推出的荣耀 X50 一致，新机预计为荣耀 X50 GT。
目前，关于荣耀 X50 GT 的爆料信息较少，关于这款新机的配置可以参考去年发布的荣耀 X40 GT 手机。作为一款主打性能的新机，预计荣耀 X50 GT 的处理器较上代有所升级。
荣耀 X40 GT 手机发布于去年 10 月，搭载高通骁龙 888 处理器，正面配备 6.81 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2388x1080 像素，支持 144Hz 高刷，机身内置 4800mAh 电池，支持 66W 快充。此外，该产品后置 5000 万像素主镜头 + 200 万像素景深镜头 + 200 万像素微距镜头，前置 1600 万像素摄像头。
IT之家附荣耀 X40 GT 价格，以供大家参考：
8GB + 128GB 售价 1799 元
8GB + 256GB 售价 2099 元，首发价 1999 元；
12GB + 256GB 售价 2399 元，首发价 2299 元。
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