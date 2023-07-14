首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

荣耀 X50 机型今日首销：搭载骁龙 6 Gen 1，1399 元起

2023/7/14 9:47:03 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 7 月 14 日消息，荣耀 X50 手机今日 10：08 首销，首发骁龙 6 Gen 1 处理器，售价 1399 元起。

  • 8+128GB 售价 1399 元；

  • 8+256GB 售价 1599 元；

  • 12+256GB 售价 1799 元；

  • 16+512GB 售价 1999 元。

荣耀 X50 共有燃橙色、勃朗蓝、典雅黑、雨后初晴 4 款配色，其中燃橙色是素皮版本，采用高级精致的小荔枝纹理，手感温润优雅；采用“荣耀太极缓震架构”，让硬跌落实现软着陆，还获得瑞士 SGS 整机五星抗跌耐摔认证，实现两面四边四角，十面无死角的抗摔。

IT之家从官方或许，荣耀 X50 配备 6.78 英寸 1.5K 曲屏，采用高频 PWM 调光技术，通过硬件级低蓝光认证，支持 10.7 亿色彩显示、1200nit 峰值亮度、120Hz 屏幕刷新率、100% DCI-P3 色域、1000Hz 瞬时触控采样率

该机首发骁龙 6 Gen 1 处理器，内置 5800mAh 电池，支持 35W 快充； 前置 8MP 摄像头，后置 108MP（三星 S5KHM6，1/1.67"，支持 3 倍无损变焦）+2MP 双摄摄像头，支持毫秒级抓拍、高动态光影、3 倍无损变焦。

京东荣耀 X501399 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：荣耀X50荣耀手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用