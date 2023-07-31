《黑神话：悟空》首次线下试玩会将于 8 月 20 日在杭州举办

IT之家 7 月 31 日消息，IT之家从黑神话之悟空官微获悉，《黑神话：悟空》首次线下试玩会将于 2023 年 8 月 20 日（周日）在杭州举办。

据官微介绍，填写问卷报名，将有机会参与本次线下试玩。报名时间：07 月 31 日 10:00 - 08 月 07 日 23:59。报名问卷入口：点此直达。

官方称，本次试玩仅为《黑神话：悟空》线下实机体验，无其他活动安排；试玩内容将包含多个首领挑战以及独立的关卡片段；因加密工作尚未全部开发完成，本次试玩为现场体验，而非提供下载；受场地、设备、时长与成本限制，本次试玩能够接待的最大人数预计在千人左右；官方将根据整体报名情况与报名问卷的填写情况，进行试玩资格的筛选。

官方还称，虽然《黑神话：悟空》距离最终发售还有一段不短的时间，项目团队仍有相当繁重的内容开发与发行准备工作。但十分渴望更早一点看到、听到、感受到直接而真切的用户反馈；同时也在这个 820，为所有关注该作的朋友们交付一个打得了、玩得到的“阶段成果”。

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