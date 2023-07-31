67 岁比尔・盖茨分享避免患上阿尔茨海默症的有效方法：保持良好的睡眠

IT之家 7 月 31 日消息，近年来，美国人患上阿尔茨海默症和其他形式的痴呆症的比例快速增长。根据阿尔茨海默症协会的数据，目前有超过 600 万美国人，跨越各个年龄段，正生活在这种疾病的阴影下；到 2050 年，这一数字预计将增加一倍多。而且，三分之一的老年人死于阿尔茨海默症或其他形式的痴呆症，45 岁时女性患病的风险是五分之一，男性则是十分之一。

不过，也有希望。一方面，目前正在开发中的一些试验阶段的药物可能会带来突破；另一方面，关于大脑健康的知识也在不断增加。

比尔・盖茨在新推出的播客节目“Unconfuse Me”的首期中，他与塞思和劳伦・米勒・罗根探讨了这个问题。据IT之家了解，盖茨的父亲就死于这种疾病。

盖茨称：“你的免疫系统反应和产生炎症的方式对你的整个身体有害，衰老和炎症是非常相关的。他们现在发现，在大脑中的免疫系统部分，对于那些患有阿尔茨海默症的人来说，他们更容易被触发。”

了解这一点已经促成了几种药物的早期开发，这些药物旨在干扰大脑的炎性免疫反应。但是，在这些药物可能还需要至少五年才能上市之前，保持大脑健康的领域也在不断发展。研究发现，通过确保大脑健康，大约 40% 的阿尔茨海默症案例是可以预防的。

而保持大脑健康最重要的方法之一就是良好的睡眠。盖茨过去认为睡觉是懒惰的表现，但现在他却非常重视睡眠质量。

盖茨称：“现在我们知道，为了维持大脑健康，从青少年时期开始就要有良好的睡眠。这是任何形式的痴呆症包括阿尔茨海默症最具预测性的因素之一，就是你是否有良好的睡眠。”

除了睡眠外，保持大脑健康还涉及营养、情绪、运动和认知健康（可以涉及学习新技能）等方面。

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