比尔・盖茨：AI 存在风险但可控，是堪比 PC 问世的“最具变革性创新”

IT之家 7 月 12 日消息，美国当地时间 7 月 11 日，比尔・盖茨（Bill Gates）在个人博客中发文，阐述了他对当下人工智能发展的一些看法。

▲ 图源 gatesnotes 网站

这篇博文题为《AI 确实存在风险，但是可控》。盖茨提到了当前 AI 具有五大风险如下：

AI 生成的错误信息、深度伪造信息可能被用来欺骗民众

AI 可以自动搜索计算机系统中的漏洞，大大增加网络攻击的风险

AI 可能会抢走人们的工作

AI 系统会编造信息并表现出偏见

使用 AI 工具可能意味着学生无法学习基本技能，如论文写作，同时也会扩大教育成就差距

比尔・盖茨强调说，这并不是新技术首次导致人力市场发生巨变，AI 带来的影响虽不及工业革命那般巨大，但肯定比得上 PC 问世所带来的影响。

同时，比尔・盖茨指出，“我们有更多理由乐观地认为，人类可在处理 AI 风险时，最大限度地发挥自身优势，但我们需要快速行动”，并提出如下几点建议：

各国政府需积累 AI 方面的知识，以便出台应对 AI 的相关法律法规，如法律需明确哪些使用“深度伪造”的情形是合法的或违法的。

私营 AI 企业需保障自身能够安全、负责地开展工作，包括保护隐私、确保 AI 模型符合人类价值观、最大限度减少偏见、使技术尽可能受惠于大众且防止被犯罪分子利用。

最后比尔盖茨鼓励大家尽可能关注 AI 发展，因为“这是我们有生之年将看到的最具变革性的创新”。

IT之家此前报道，比尔・盖茨认为，未来人工智能领域的顶级公司很可能会在 AI 个人助理方向发力，即能为人们执行某些特定任务。“这项技术将带来深远影响，可能会从根本上改变用户的行为。无论谁赢得个人代理大战，这都是一件大事，因为你将永远不再去搜索网站，永远不去生产力网站，也永远不再去亚马逊。”

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