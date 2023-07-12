首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>人物

比尔・盖茨：AI 存在风险但可控，是堪比 PC 问世的“最具变革性创新”

2023/7/12 13:42:11 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 12 日消息，美国当地时间 7 月 11 日，比尔・盖茨（Bill Gates）在个人博客中发文，阐述了他对当下人工智能发展的一些看法。

▲ 图源 gatesnotes 网站

这篇博文题为《AI 确实存在风险，但是可控》。盖茨提到了当前 AI 具有五大风险如下

  • AI 生成的错误信息、深度伪造信息可能被用来欺骗民众

  • AI 可以自动搜索计算机系统中的漏洞，大大增加网络攻击的风险

  • AI 可能会抢走人们的工作

  • AI 系统会编造信息并表现出偏见

  • 使用 AI 工具可能意味着学生无法学习基本技能，如论文写作，同时也会扩大教育成就差距

比尔・盖茨强调说，这并不是新技术首次导致人力市场发生巨变，AI 带来的影响虽不及工业革命那般巨大，但肯定比得上 PC 问世所带来的影响

同时，比尔・盖茨指出，“我们有更多理由乐观地认为，人类可在处理 AI 风险时，最大限度地发挥自身优势，但我们需要快速行动”，并提出如下几点建议：

  • 各国政府需积累 AI 方面的知识，以便出台应对 AI 的相关法律法规，如法律需明确哪些使用“深度伪造”的情形是合法的或违法的。

  • 私营 AI 企业需保障自身能够安全、负责地开展工作，包括保护隐私、确保 AI 模型符合人类价值观、最大限度减少偏见、使技术尽可能受惠于大众且防止被犯罪分子利用。

最后比尔盖茨鼓励大家尽可能关注 AI 发展，因为“这是我们有生之年将看到的最具变革性的创新”。

IT之家此前报道，比尔・盖茨认为，未来人工智能领域的顶级公司很可能会在 AI 个人助理方向发力，即能为人们执行某些特定任务。“这项技术将带来深远影响，可能会从根本上改变用户的行为。无论谁赢得个人代理大战，这都是一件大事，因为你将永远不再去搜索网站，永远不去生产力网站，也永远不再去亚马逊。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：比尔盖茨人工智能

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用