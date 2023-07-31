一加 12 手机部分规格曝光：5400mAh 电池，100W 有线快充

IT之家 7 月 31 日消息，距离骁龙 8 Gen 3 处理器发布还有近两个月的时间，关于安卓新旗舰的规格就已经陆续流出。

博主 @数码闲聊站爆料，一加 12 手机将配备 50MP 大底主摄（1/1.4x），采用索尼 IMX9xx 图像传感器，搭配 50MP 超广角镜头以及 64MP OV64B 3X 潜望镜，更有哈苏影像加持。该博主在评论区透露，一加 12 将采用家族式设计。

就在两天前，该博主已曝光一加 12 手机的续航配置。预计这款新机将配备 5400mAh 大电池，搭载 100W 有线快充以及 50W 无线快充，并且支持 UFCS 融合快充。

据IT之家此前报道，@OnLeaks 与 Smartprix 已经放出了一加 12 的渲染图。据称，这些渲染图是根据测试原型机的真实图片制作的。

从图上看，一加 12 手机配备一块曲面屏，屏幕边框较上代更窄，前置摄像头打孔位置也由左上角移至居中位置。该手机背面目测采用磨砂材质，镜头模组依旧采用不规则圆形设计，但是长焦镜头升级为了潜望式长焦，位于镜头模组中方形位置。

高通骁龙峰会将于 10 月 24 日至 26 日举行，预计将带来骁龙 8 Gen 3 处理器，随后各家安卓厂商将陆续发布迭代旗舰新机。关于各家新旗舰的最新消息，IT之家也会持续关注。

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