2023 款联想 ThinkBook 14 + 锐龙版现已上架京东，今晚开启预售

IT之家 7 月 31 日消息，2023 款联想 ThinkBook 14 + 锐龙版现已上架京东，将于今日 18:00 开启预售，搭载 AMD 新一代锐龙 7000 系列 R7-7840H 处理器，提供 1TB 大容量硬盘。

京东商品页面显示，2023 款联想 ThinkBook 14 + 锐龙版售价为 6499 元，不过商品图还没有揭晓价格，预计商品页面售价并不是最终售价。

配置方面，2023 款联想 ThinkBook 14 + 锐龙版配备 2.8K 90Hz 高分屏，支持 100% sRGB 高色域（典型值）、DC 调光，屏占比达 90%；配备 FHD 1080p 摄像头，支持 IP 人脸识别；配备 62Whr 大容量电池，30 分钟充满 65%；M.2 2280 双硬盘位，主板集成 16GB 或 32GB LPDDR5 内存；AMD Radeon 780M 集成显卡，提供 USB 4.0、隐藏式 USB 2.0、HDMI、RJ45、Micro SD 读卡器等接口。

值得一提的是，2023 款联想 ThinkBook16 + 锐龙版目前还未上架京东平台，目前可得知的消息并不多。据博主“金猪升级包”爆料，该尺寸版本还会有 RTX 4050 独显版可选，感兴趣的朋友可以关注一下今晚的预售情况。

据IT之家此前报道，今年 3 月份，联想就推出了 ThinkBook 14+/16+ 2023 酷睿版，售价 6299 元起。

2023 款 ThinkBook 14 + 酷睿版搭载 2.8K 全面屏，支持 90Hz 刷新率和 DC 调光，100% sRGB 高色域；ThinkBook 16+ 2023 酷睿版搭载 2.5K 全面屏，支持 120Hz 刷新率和 DC 调光，100% sRGB 高色域。

该系列笔记本最高配备 71Whr 大容量电池，屏幕搭载 FHD 1080P 超清摄像头，支持 IR 人脸识别；配备雷电 4、隐藏式 USB 2.0、HDMI 等接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。