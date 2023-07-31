腾讯 NExT 刷宝射击游戏《重生边缘》9 月 8 日开启国服公测

IT之家 7 月 31 日消息，在 2021 TGA 活动上，腾讯 NExT 工作室带来了 TPS 战术射击游戏《重生边缘》，该游戏后续在 WeGame 和 Steam 平台进行了限时测试，不过一直没有正式上线。

根据 IGN 报道，在上海今日举办的《重生边缘》媒体品鉴会上，制作人 Clark 表示，《重生边缘》将于 9 月 8 日开启国服公测。

据介绍，《重生边缘》是由 NExT Studios 开发的小队 Rogue 刷宝射击游戏。在高科技纳米技术引发世界末日的未来，玩家将扮演勇士，对抗致命的科技产物，设法清除子午线禁区内名为纳米体的怪物。

该游戏的背景设定在近未来，在某一处类地球行星，人类发明了神经元链接芯片，除了增强人体的能力外，还可以上传自己的 DNA、记忆和意识到网络，然后传输到通过纳米打印机制造的新身体里。但是芯片引发了疾病，人们变成了“纳米人”，开始疯狂地攻击周围的一切人类，幸存者在地球上建立了多个庇护所，相互争夺武器、食物，以及逃离的机会。

《重生边缘》的核心玩法是“芯控”，玩家在将精英纳米人的血量压到一定限度后，即可对其使用芯控，并获得纳米体同伴。粉碎者、袭击者、守护者、洞悉者分别代表了近战、远程、MT、辅助四个位置，玩家可以操作切换不同的纳米体。

Roguelike 元素增强了差异化体验，玩家在游戏中搜索场景或击杀纳米人，将可获得特定的对资源，用以抽取增益并选择其中一种，而在【暗潮猎场】的玩法中，在完成关卡后也有抽选技能的玩法设计。

《重生边缘》国服现已在官网开启预约，IT之家小伙伴可以前往了解更多信息。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。