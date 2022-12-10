腾讯 NEXT 大逃杀游戏《重生边缘》现已在 Steam 开启公测

IT之家 12 月 10 日消息，在 2021 TGA 活动上，腾讯 NEXT 工作室带来了 TPS 战术大逃杀游戏《重生边缘》，此前已在 WeGame 开启多次测试。

现在，《重生边缘》Steam 版也已经开启公测，公测将一直持续到 2023 年 1 月 15 日。官方今日公开了测试版展示预告片，包含 PvE 和 PvP 内容。值得一提的是，目前 Steam 版限制国区玩家，有繁体中文但没有简体中文。

据介绍，《重生边缘》是一款第三人称射击游戏，玩家可以进行 PVP 和 PVE，该游戏的背景设定在近未来，在某一处类地球行星，人类发明了神经元链接芯片，除了增强人体的能力外，还可以上传自己的 DNA、记忆和意识到网络，然后传输到通过纳米打印机制造的新身体里。但是芯片引发了疾病，人们变成了“纳米人”，开始疯狂地攻击周围的一切人类，幸存者在地球上建立了多个庇护所，相互争夺武器、食物，以及逃离的机会。

值得一提的是，游戏引入全新“控制”玩法，让玩家在面对层出不穷的“纳米人”时，可以控制他们，进行作战，瞬间“化敌为友”。

IT之家了解到，腾讯 NExT 工作室此前出品过《死神来了》《疑案追声》等，都在 Steam 获得“特别好评”，《重生边缘》是 NExT 工作室首次尝试 3A 级别的大型 3D 游戏。