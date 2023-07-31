华灿光电 Micro LED 项目正式开工，总投资 50 亿元

IT之家 7 月 31 日消息，华灿光电 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目开工仪式今日在珠海金湾区举行。华灿光电介绍，该项目总投资 50 亿元，全部达产后年产值可达 50 亿元。本次落地开工的首期项目总投资超 20 亿元，计划 2024 年三季度投产。

▲ 图源 华灿光电官微

IT之家从华灿光电官微获悉，该项目产品为 Micro LED 晶圆和像素器件，建成后将形成年产 Micro LED 晶圆 5.88 万片组、Micro LED 像素器件 45,000.00kk 颗的生产能力，主要面向超大和超小尺寸的高清显示场景，用于大尺寸商用显示、AR / VR 头戴式显示设备和可穿戴设备等应用领域。

华灿光电介绍，Micro LED 属于下一代领先显示技术，具有高亮度、高对比度、高响应速度、低功耗、高可靠性、长寿命等技术特性，与其他显示技术相比，在图像解析度、系统续航能力、扭曲弯折设计、环境适应性、产业链兼容性等多个方面具有显著优势，被视为显示领域的“终极解决方案”。

华灿光电还表示，华发集团 2021 年战略投资华灿光电后，积极赋能支持其发展壮大，并成功推动其与京东方达成战略合作，在珠海投资建设 Micro LED 高端芯片一体化项目，助推珠海新一代信息技术与集成电路产业发展。

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