三星在韩国推出 89 英寸 Micro LED 电视，售 1.3 亿韩元

IT之家 7 月 24 日消息，三星此前在中国 2023 年家电与电子世界博览会 (AWE 2023) 上展示了其首款 89 英寸 MicroLED 电视。

这款电视现已在韩国上市，型号为 MNA89MS1BACXKR，定价 1.3 亿韩元（IT之家备注：当前约 72.7 万元人民币）。

韩国三星电子副总裁 Taehwan Hwang 表示：“从 89 英寸型号开始，我们将把 Micro LED 产品阵容扩展到 76、101 和 114 英寸，以扩大消费者的超高端电视选择，并通过保持下一代显示技术的超级差距来引领市场。 ”

三星这款 89 英寸的 MicroLED 电视采用无机自发光技术，在使用寿命、效率、速度、可信赖性等方面更具优势。

此外，它配备了先进的 Micro AI 处理器，拥有两千多万颗微型 LED 芯片，支持 HDR10、HDR10 + 技术，最高亮度达 2000nit。

据介绍，它还配备 6.2.2CH 扬声器 100W 音响，支持杜比全景声，支持 OTS Pro 音画追踪技术，还有智能控声 AVA 技术以及 μ-交响乐功能，可针对周围声音环境，对声音进行清晰化处理，让电视与音响和谐发声。

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