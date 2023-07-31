研究团队首次利用 3D 纳米技术培育视网膜细胞，有望改善老年人视力障碍疾病

IT之家 7 月 31 日消息，相信IT之家的小伙伴们都了解“老花眼”这一常见老年病，而影响老年人视力的“老年病”除了“老花眼”外，还有“老年黄斑变性” ，由于这两种疾病症状较为相似，因此也有许多人会将其混淆。

▲ 图源 《材料与设计（Materials & Design）》网站

据悉，“老年性黄斑变性”是指视网膜上“控制锐利直视的黄斑退化”，导致人眼“可见中心视野模糊” 而这种“黄斑退化”将会损害人眼视网膜并破坏相关细胞，从而导致视力急剧下降。

据《材料与设计（Materials & Design）》网站报道，英国安格利亚鲁斯金大学的研究人员日前开展了一项新研究，探讨是否有可能用纳米技术培育出的新鲜细胞，替代因“黄斑变性”而受损的细胞。

▲ 图源 《材料与设计（Materials & Design）》网站

据悉，研究团队采用了电纺丝技术，通过电场牵引聚合物流体，将流体分解成细微的纤维，并最终制造出纳米纤维支架，这是世界上首例利用 3D 纳米技术，来培育视网膜细胞的行为。

研究团队发现，他们的支架能够在一定程度上提升视网膜细胞的生长、分化功能，培育出的细胞在长达 150 天的时间里仍能保持健康和活力。

▲ 图源 《材料与设计（Materials & Design）》网站

研究人员 Barbara Pierscionek 表示：“过去，科学家会在只能在培养皿的平面上培育细胞，而当下，利用 3D 纳米技术建立支架，细胞能够以立体方式茁壮成长，从而给予细胞更多发展空间”。

Barbara Pierscionek 同时表示，这种全新技术有望为“老年黄斑变性” 此类视力疾病提供了一种颇具前景的解决方案，能够直接“立体培育”出所需要的组织细胞，研究团队当下正积极进行下一步探索，研究如何将这些新培育的细胞妥善移植到人眼中。

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