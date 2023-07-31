全新福特探险者谍照曝光：30 万级的大型豪华 SUV 车型，6/7 座可选

IT之家 7 月 31 日消息，motor1 拍到了一组全新福特探险者的谍照，此次拍到的是配备了越野套件的 Timberline 车型。

尺寸方面，新车的长宽高分别为 5066/2004/1797mm，轴距 3025mm，定位大型豪华 SUV，提供 6/7 座可选。

外观方面，新车并未采用其他车型所采用的新式前脸，而是依旧选择了与现款车型相同的进气中网和头灯设计，具有狭窄的格栅和前大灯。

由图可见，新车下包围处采用了橙色饰条与加橙色拖车钩设计，而车头下部则采用了银色护板，看起来非常厚实。

这款车型的侧面则采用了个性化的分段式设计，车顶与 A\B\ 尾柱都采用了熏黑处理，而 C 柱侧采用了倾斜式的设计，并且与车身同色。

它的尾灯采用了新造型，样式和国产版有很大区别，而且海外版车型没有镀铬饰条。这款车型的车顶采用了外凸式的高位扰流板，贯穿式尾灯上方配有字母 LOGO，还有立体化的结构设计的灯腔以及隐藏式设计的排气管。

动力方面尚不明确，外媒认为它将搭载与野马相同的 300 马力 2.3 升 EcoBoost 四缸发动机搭配 10 挡自动变速箱，而更高级的版本或将搭载 400 马力的 3.0 升双涡轮增压 V6 发动机。

福特尚未透露何时发布新款探险者车型，外媒预计这款 SUV 将于今年年底前首次亮相，并于 2024 年初上市。IT之家查询获悉，第六代探险者于 2019 年投入生产，并于 2020 年上市。

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