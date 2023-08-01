用户为何关闭 AirPods Pro 耳机对话感知功能？苹果发调查问卷

IT之家 8 月 1 日消息，iOS 17 为 AirPods 用户带来了许多改进，尤其是对于第二代 AirPods Pro 用户。其中一个新功能是对话感知（Conversation Awareness），它可以检测用户何时与他人交谈，自动降低音量并切换到透明模式。透明模式可以让用户听到周围的环境声音，而不会完全与外界隔绝。现在，苹果想知道为什么一些用户在 iOS 17 测试版中关闭了这个功能。

对话感知是第二代 AirPods Pro 的一个新功能，需要用户安装测试版的固件，并运行 iOS 17 测试版。苹果介绍说，用户只要“开始说话，对话感知就会降低音量并增强用户面前的声音，同时减少背景噪音。”

但在过去的几天里，苹果向那些选择关闭对话感知的用户发送了反馈调查。在调查中，用户可以直接从 iPhone 上回答问题。苹果要求安装了 AirPods 测试版固件的用户对使用这个新功能的整体体验进行评价。

IT之家注意到，苹果想知道在对话感知触发或者 AirPods 恢复到之前的状态时（比如检测到说话时有没有延迟），是否有任何严重的问题。另一个问题旨在了解用户是否更喜欢在功能激活时完全暂停音频内容，而不是仅仅降低音量。选项有：

没有问题

期望音乐暂停而不是音量降低

期望有声内容暂停而不是音量降低

其他

在调查的最后一个问题中，苹果询问哪些改进会让用户重新打开这个功能。选项有：

不适用（我已经启用了这个功能）

允许对话感知在有人对我说话时激活

不允许对话感知在我唱歌或者自言自语时激活

在对话感知激活时暂停音乐

其他

苹果积极地向试用 AirPods 测试版固件的用户征求反馈，表明苹果还在为这个新功能的公开发布做细微调整，这个新功能预计将在今年秋季正式推出。

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