纪念任天堂红白机发售 40 周年，八位堂发布首款复古机械键盘

IT之家 8 月 1 日消息，八位堂（8BitDo）为了纪念任天堂红白机发售 40 周年，在 7 月中旬推出 F40 限量版手柄之后，于今天再次宣布推出首款复古机械键盘，将于本月在国内市场发售。

IT之家在此附上官方介绍如下：

《八位堂复古机械键盘》以致敬 FC 40 周年为主题，从红白机中找寻灵感，为玩家们打造一款充满经典记忆的产品。

“时尚易逝，经典永存”，红白机问世已逾 40 年，它是几代人游戏娱乐的经典之作。

通过巧妙地把 FC 红白机的文化标识与键盘融合，是对不愿老去，永不言弃，探索不止的玩家的致敬，是对童年时光的缅怀，也是送给共同拥有这份回忆的玩家们的最好礼物。

该键盘包含两款产品，采用复古红白配色和 NES 配色。

设计了超具年代感的 POWER 红灯，把复古拉满，让好玩相伴！

独家设计的旋钮控制台，传承街机摇杆，不仅让操作更加清晰明了，也更能激起玩家的操控欲望。

键盘还增加了两个大大的摸鱼键，一键锁屏，一键切换！应景当下年轻人的生活方式，让键盘也能趣味十足，真正把好玩融入键盘，展现玩家特立独行的生活态度。

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