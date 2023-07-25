Xbox 手柄将支持键盘映射，玩家操作更自由

IT之家 7 月 25 日消息，微软 Xbox 主机将在未来支持玩家将键盘按键映射到手柄按钮上。这一功能目前已经添加到最新的 Alpha 和 Alpha Skip-Ahead 版本的操作系统中，供 Xbox Insider 计划用户进行测试和反馈。预计在未来的系统更新中，这一功能将面向所有 Xbox 用户开放。

根据最新 Alpha 版本的补丁说明，该功能目前适用于 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 和 Xbox Adaptive Controller 手柄，玩家可以通过 Xbox Accessories 应用程序来自定义手柄按钮与键盘按键的对应关系。

Xbox 指出，玩家只能将手柄按钮映射到单个键，以及辅助按键（Win、Shift、Ctrl、Alt）的任意组合键。例如，理论上玩家可以将“共享”按钮映射到键盘上的 S 键，或 Ctrl+Alt+S 键，但不能映射到 Ctrl+Alt+S+A 键。

IT之家需要指出的是，这一功能的支持程度取决于游戏本身，有些游戏可能完全支持，有些游戏可能部分支持，有些游戏可能不支持。因此，玩家在使用这一功能时需要注意游戏的兼容性问题。

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