谷歌 ChromeOS 115 新增多分区 RGB 键盘背光自定义功能

IT之家 8 月 1 日消息，谷歌最新推出的 ChromeOS 115 系统为 Chromebook 用户带来了更多的个性化选项。除了可以实现应用流式传输之外，该系统还支持自定义带有 RGB 背光的键盘。

IT之家注意到，2022 年底，宏碁、联想和华硕推出了一些“以游戏为重点”的 Chromebook，配备了高刷新率的 RGB 键盘。但是，之前用户只能从几种预设的键盘颜色中选择，不能根据自己的喜好调整键盘的灯光颜色。

现在，通过启用两个 Chrome Flag（Enable multi-zone RGB keyboard customization 和 Enable experimental RGB Keyboard patterns support），用户可以按分区更改键盘背光的颜色，而不是只能选择一种颜色。虽然目前可选的颜色仍然比较有限，但考虑到这个功能还处于实验阶段，谷歌可能会在未来进一步完善和优化。

外媒 Androidcentral 在宏碁 Chromebook 516 GE 和惠普 Dragonfly Pro Chromebook 上测试了这个功能，效果很好。不过，他们也尝试了将一些游戏键盘接入 Chromebook，发现无法控制其设置。这可能是因为大多数游戏键盘需要第三方应用才能进行自定义。也许未来谷歌会为 Chromebook 和 ChromeOS 添加这种功能，或者有其他的解决方案出现。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。