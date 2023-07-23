谷歌推出安卓应用流式传输功能：Chromebook 无需下载可直接玩手机应用

IT之家 7 月 23 日消息，谷歌推出安卓应用流式传输功能，可直接在 Chromebook 上使用手机应用。这项功能之前只有测试版，现在已经在 Chrome OS M115 更新中正式发布。

只要用户开启了 Phone Hub 功能，就可以从手机上流式传输安卓应用，而不需要在 Chromebook 上安装，用户可以方便地在 Chromebook 上回复信息或查看外卖状态，不必分心拿起手机。

IT之家注意到，这项功能目前仅支持少数几款能够运行安卓 13 系统的谷歌和小米手机。谷歌方面，需要至少是 Pixel 4a 或者更新的机型。小米方面，需要至少是小米 12T 或者更新的机型。另外，Chromebook 和手机必须在同一个 WiFi 网络下，并且距离比较近。如果有些网络不支持这项功能，用户也可以使用 Chrome OS 的 Instant Tethering 功能来建立连接。

不过，这项功能并不适合运行游戏或者其它高负载的安卓应用，其更多的是为了方便用户处理一些通知，而不是进行深度操作，深度操作还是要安装应用才行。这项功能让 Chromebook 拥有了一些 macOS 和 Windows 系统中的手机集成功能，并且可能帮助用户提高工作效率。

除了这项功能之外，Chrome OS M115 更新还让用户可以在 PDF 文档上签名，并且保存签名以便以后使用。谷歌还重新设计了以键盘为主的 Shortcut 应用，提供了一个新的界面和更方便的应用内搜索功能。

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