英国公司研发出可溶解电路板，有望改善电子垃圾问题

IT之家 8 月 1 日消息，电子产品报废后，它们内部的电路板通常会被大型粉碎机切割，然后经过磁力、水洗和焚烧等处理，提取出其中的特定金属和矿物。而电路板本身是由玻璃纤维和环氧树脂制成的，这些材料在被切割后价值不高，所以往往被当作废物处理，填埋、焚烧或者堆积起来。这不仅造成了资源的浪费，也对环境造成了污染。

为了解决这个问题，英国的 Jiva Materials 公司研发出了一种名为 Soluboard 的可溶解的电路板。这种电路板是由天然纤维包裹在一种无毒的聚合物中制成的，只要在 90 摄氏度左右的热水中浸泡 30 分钟，就可以分解，从而将原来焊接在电路板上的元器件完整地分离出来，便于回收利用。而剩下的纤维和聚合物则是无毒的、可堆肥的，不会对环境造成负担。

德国最大的半导体制造商英飞凌公司已经使用 Soluboard 技术制作了演示板，并且正在研究如何在使用寿命结束后回收利用“分立功率器件”，以促进循环再利用，降低生产新器件的碳成本。英飞凌公司估计，使用 Soluboard 替代传统的 FR-4 电路板，可以将碳排放量降低 60%，或者说每平方米的电路板生产可以减少 10.5 公斤的碳和 620 克的塑料。考虑到每年全球生产的电路板有 180 亿平方米之多，这一技术具有很大的潜力。

IT之家注意到，Soluboard 技术还曾经在美国得到过应用，华盛顿大学的研究人员与微软公司合作，设计了一款“环保鼠标”，其核心就是使用 Soluboard 制作的电路板。该研究发现，嵌入式芯片的数据传输性能与传统电路板相当。而在电路板分解后回收的芯片，在烘箱中除去水分后，可以重新使用，不会出现性能下降。

当然，Soluboard 技术还需要在实际环境中进行更多的测试才能广泛应用。而且电子回收业是一个利润较低的行业，可能不会从可溶解电路板中获得更多价值，但是任何能够减少塑料使用、更容易分解的电子技术进步都值得关注。

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