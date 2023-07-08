竞逐新能源汽车之王，特斯拉希望美国环保局采用更严格的车辆排放标准

IT之家 7 月 8 日消息，虽然特斯拉在新能源汽车领域风生水起，但美国传统车企依然不容小觑。因此，特斯拉希望美国政府制定一份比环保署 (EPA) 在今年 4 月份提出的标准更严格的车辆排放限制政策。

今年 4 月，美国环保署提出了 2027-2032 年的汽车标准。该标准将实现减排 56%，并且到 2030 年预计可实现 60% 的电动汽车渗透率，并将在 2032 年将这一比例提升到 67%。

特斯拉在周五公开发表的评论中表示，它希望环保署采用更严格的计划，以确保到 2032 年可实现 69% 以上电动车型渗透率。

特斯拉补充说，它相信美国环保署可能会要求最早在 2030 年停止使用燃油车，并指出“制定一套比美国环保署目前提议更严格的标准是有充分法律依据的。”

特斯拉还表示，它认为环保署“成本假设过高且未得到充分支持”，因为他们没有充分考虑电池包和组装成本的记录性下降以及通过其他办法实现电动汽车续航里程大幅增加的情况。

▲ 图源 Pexels

上周，一个计划是由除特斯拉之外所有车企组成的汽车创新联盟敦促环保署放缓其提议，称其既不合理也不可行。IT之家注：该协会代表包括通用汽车、大众汽车、丰田汽车、现代汽车等公司，他们认为 2030 的电动汽车、插电式电动汽车和燃料电池汽车渗透率应该只有 40% 至 50% 才对。

特斯拉还希望环保署通过取消燃油车可以获得的减排积分来使其提议更加严格。

特斯拉表示，其内部模型预测 2026 年销售的车辆中有 28% 是零排放车型，并表示环保署的“模型严重低估了特斯拉的销量，将其预测为每年不到 10 万辆”。

特斯拉表示，这一预测“令人费解也不合理，毫无道理地削弱了规则的严格性...... 到 2022 年，特斯拉在美国的销售已经接近 50 万辆。”特斯拉表示，它已向环保署提供了生产和销售预测的机密信息。

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