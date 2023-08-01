发改委：支持民营企业参与重大科技攻关，牵头促进工业软件、云计算、AI 等技术发展

IT之家 8 月 1 日消息，国家发展改革委网站今日印发《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，其中提出，相关部门将进一步推动民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、AI、工业互联网等领域的攻关任务，以推动民营经济健康发展，持续促进平台企业“绿灯”投资案例。

IT之家从《通知》中汇总归纳得知：

相关部门将促进公平准入，开展民营企业质量管理体系认证升级行动，并对工程建设招标投标突出问题专项治理，还将选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单，向民营企业集中发布项目信息，积极引导项目落地实施。

发改委、证监会将扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施 REITs，进一步扩大民间投资。

科技部、发改委、工业和信息化部将支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。