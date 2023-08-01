科技昨夜今晨 0801：国家发改委发布关于恢复和扩大消费措施的通知、韩国“全球首个室温超导”研究成员回应、高通骁龙 8 Gen 3 旗舰芯片首个跑分出炉

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 1 日，星期二，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、《黑神话：悟空》首次线下试玩会将于 8 月 20 日在杭州举办

从黑神话之悟空官微获悉，《黑神话：悟空》首次线下试玩会将于 2023 年 8 月 20 日（周日）在杭州举办。官方称，本次试玩仅为《黑神话：悟空》线下实机体验，无其他活动安排；试玩内容将包含多个首领挑战以及独立的关卡片段；因加密工作尚未全部开发完成，本次试玩为现场体验，而非提供下载；受场地、设备、时长与成本限制，本次试玩能够接待的最大人数预计在千人左右；官方将根据整体报名情况与报名问卷的填写情况，进行试玩资格的筛选。>> 查看详情

2、Twitter 在苹果应用商店已更名为 X

Twitter 应用 7 月 31 日在苹果 App Store 已经更名为 X，这意味着该公司可能获得了苹果的特批，因为此前 App Store 明确规定应用名称至少需要两个字母。>> 查看详情

3、高通骁龙 8 Gen 3 旗舰芯片首个跑分出炉

高通骁龙 8 Gen 3 新一代旗舰手机处理器迎来首个跑分，基于三星 Galaxy S24 Plus，配有 8GB 内存。

Geekbench 6 跑分显示，该机单核得分 2233，多核得分 6661，采用台积电 N4P 工艺，配有 1*3.3GHz X4 超大核 + 3*3.15GHz A720 大核 + 2*2.96GHz A720 大核 + 2*2.27GHz A530 小核，以及 Adreno 750 GPU。>> 查看详情

4、消息称苹果 iPhone 15 Pro / Max 系列将采用新设计，更容易维修

彭博社的记者 Mark Gurman 表示，继 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的脚步之后，即将推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将采用重新设计的机身，使设备“更容易维修”。>> 查看详情

5、消息称苹果新技术让 iPhone 15 Pro / Max 边框窄至 1.5 毫米，iPad 也要跟进

彭博社记者 Mark Gurman 称，苹果将把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的边框尺寸从 2.2 毫米缩小到 1.5 毫米。

据悉，苹果将在 iPhone 上使用一种称为低压注塑成型（LIPO）的技术来实现这一目标，该技术之前曾在 Apple Watch 上使用过。Gurman 称，在将 LIPO 技术引入 iPhone 后，苹果还希望将该功能引入 iPad。>> 查看详情

6、国家发改委发布关于恢复和扩大消费措施的通知

国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。>> 查看详情

7、韩国“全球首个室温超导”研究成员回应

韩国“全球首个室温超导”研究成员 Hyun-Tak Kim 在回复记者时表示，其团队制造的 LK-99 室温超导材料或许可以在一个月之内被复制，其成员也会对任何制作 LK-99 遇到困难的人进行指导。

8、华为开发者大会 2023 日程公开

华为 7 月 31 日公布了 HDC.Together 开发者大会 2023 的详细日程。整场大会将于 8 月 4 日-6 日之间举行，届时将发布最新一代鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统，随后开放公众体验。同时，还将有生态峰会、音乐节、学生公开课等多项活动。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。