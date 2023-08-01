西部数据第四财季净营收 26.7 亿美元：环比下降 5%，高于预期

IT之家 8 月 1 日消息，存储大厂西部数据今日公布了 2023 财年第四财季和整个财年的财务业绩。
第四季度收入为 26.7 亿美元（IT之家备注：当前约 190.91 亿元人民币），环比下降 5%，分析师预期 25.2 亿美元。云收入同比下降 18%，客户收入同比增长 6%，消费者收入同比增长 3%。2023 财年的收入为 123 亿美元（当前约 879.45 亿元人民币）。
第四季度 GAAP 每股收益为 2.27 美元，非 GAAP 每股利润为 1.98 美元，其中包括 Flash 闪存和 HDD 机械硬盘中 2.11 亿美元的未充分利用相关费用。2023 财年 GAAP 每股收益为 5.44 美元，非 GAAP 每股利润为 3.59 美元。
西部数据首席执行官 David Goeckeler 表示：“在整个第四财季和财政年度，西部数据继续优化我们的运营，并成功执行我们的创新产品路线图，当硬盘和闪存的需求反弹时，我们将获得更大的盈利能力。通过这些努力，我们实现了超出预期的收入，并为客户提供了一系列行业领先的产品。”
西部数据官方预计，2024 财年第一季度的收入将在 25.5 亿美元至 27.5 亿美元（当前约 182.32 亿元至 196.63 亿元人民币）之间。预计非 GAAP 每股收益在 2.10 美元至 1.80 美元之间，其中包括闪存和硬盘中 2 亿至 2.2 亿美元的未充分利用费用。
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