西部数据第四财季净营收 26.7 亿美元：环比下降 5%，高于预期

IT之家 8 月 1 日消息，存储大厂西部数据今日公布了 2023 财年第四财季和整个财年的财务业绩。

第四季度收入为 26.7 亿美元（IT之家备注：当前约 190.91 亿元人民币），环比下降 5%，分析师预期 25.2 亿美元。云收入同比下降 18%，客户收入同比增长 6%，消费者收入同比增长 3%。2023 财年的收入为 123 亿美元（当前约 879.45 亿元人民币）。

第四季度 GAAP 每股收益为 2.27 美元，非 GAAP 每股利润为 1.98 美元，其中包括 Flash 闪存和 HDD 机械硬盘中 2.11 亿美元的未充分利用相关费用。2023 财年 GAAP 每股收益为 5.44 美元，非 GAAP 每股利润为 3.59 美元。

▲ 第四财季环比数据

▲ 第四财季同比数据

▲ 2023 财年同比数据

西部数据首席执行官 David Goeckeler 表示：“在整个第四财季和财政年度，西部数据继续优化我们的运营，并成功执行我们的创新产品路线图，当硬盘和闪存的需求反弹时，我们将获得更大的盈利能力。通过这些努力，我们实现了超出预期的收入，并为客户提供了一系列行业领先的产品。”

西部数据官方预计，2024 财年第一季度的收入将在 25.5 亿美元至 27.5 亿美元（当前约 182.32 亿元至 196.63 亿元人民币）之间。预计非 GAAP 每股收益在 2.10 美元至 1.80 美元之间，其中包括闪存和硬盘中 2 亿至 2.2 亿美元的未充分利用费用。

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