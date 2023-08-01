《仙剑奇侠传四》重制版正式立项：原版制作人张孝全负责，虚幻引擎打造

IT之家 8 月 1 日消息，仙剑奇侠传官博今日宣布，经典国产单机游戏《仙剑奇侠传四》的重制版正式立项，并放出了一张宣传海报。

据介绍，该游戏由方块游戏 CubeGame 投资制作发行，原《仙剑四》制作人张孝全担任制作人，并采用虚幻引擎在原作基础上对游戏进行完全重制。重制版目前仍在正常开发中，后续将会不定期为大家带来更多研发进度。

《仙剑奇侠传四》是由软星科技（上海）有限公司研发，寰宇之星发行代理的角色扮演单机游戏，也是系列单机游戏《仙剑奇侠传》的第五部作品，于 2007 年 8 月 1 日上市，系列首次以 3D 真人比例制作，讲述了少年云天河结识陵墓大盗韩菱纱、寿阳千金柳梦璃和琼华弟子慕容紫英在寻仙的路上遇到的种种经历，并得出“欲求仙道先修人道”结论的故事。

据 CMGE 中手游于 2022 年 8 月 25 日发布的 2022 中期业绩财报显示，上海软星科技于 2022 年上半年正式立项单机游戏《仙剑奇侠传四：重制版》。

然而据IT之家此前报道，今年 6 月，微博认证为“软星科技（上海）有限公司首席设计师”的用户 @葉蘭素 发文透露，上海软星开发团队已被解散。

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