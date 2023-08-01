高德地图升级“积水地图”，北京、泉州等城市可查看易积水点

IT之家 8 月 1 日消息，随着今年第 5 号台风“杜苏芮”与第 6 号台风“卡努”所带来的降雨影响，全国各地出现了一定的积水现象，IT之家今天早前曾报道，百度地图上线了“道路积水阻断”功能，可根据导航提示绕开险情路段。

目前高德地图也官宣“与各地交通运输等主管部门合作”，升级 App 中内置的“积水地图”，及时公布一系列积水、断路、绕行信息，以便用户在出行时提供参考。

▲ 图源 高德地图

据悉，本次升级的“积水地图”是高德地图基于各地历史雨季易积水点进行整理标注的积水点位置，并以“高德指南”作为载体对外公示。若用户在暴雨天气出行，高德地图还将会通过语音播报的形式，及时提醒用户前方易积水点的位置。

官方表示，“积水地图”此次率先更新范围包括北京、泉州、杭州、南京、郑州、柳州、贵阳、保定、常州，上述城市的用户通过在高德地图 App 中搜索“城市名 + 积水地图”即可查看相关信息。

此外，高德地图用户还可通过自行创建指南的形式，上传身边的积水点信息，官方称，用户创建的指南在官方审核后即可上线，能够为其他市民出行提供参考。

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