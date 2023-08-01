理想汽车 7 月交付 34134 辆，同比增长 227.5%

IT之家 8 月 1 日消息，理想汽车公布 2023 年 7 月交付数据，当月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%，并已连续两个月交付量突破三万。

截至 2023 年 7 月 31 日，理想汽车在全国已有 337 家零售中心，覆盖 128 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 323 家，覆盖 222 个城市。

IT之家从官方获悉，理想汽车于 7 月完成了第 40 万辆用户交付，理想 L 系列三款车型自去年 6 月发布以来，累计交付已经超过 20 万辆。其中理想 L7 在上市 5 个月时间内，总交付量突破 5 万辆；理想 L8 和理想 L9 的交付量从 3 月的 1.2 万辆提升到 7 月的 2 万辆。

近日，理想汽车针对台风和强降雨导致全国多地出现极端天气，公布了用户关怀计划：

救援安心：

如果您所在城市及区域遭受台风及强降雨影响，您的车辆在极端天气中因城市积水导致车辆故障需要道路救援服务，可以拨打理想汽车官方电话 400-686-0900，我们保持 7×24 小时畅通，为您提供免费道路救援。

质保安心：

因此次台风及强降雨影响造成的零部件维修更换不影响整车质保。原有终身质保的用户，更换的零部件继续享受终身质保：原有基础质保的用户，更换的零部件同理继续享受基础质保。

维修安心：

如果您的车辆受极端天气影响导致车辆受损需进行保险报案，理想汽车的专属服务专家将协助用户快速完成保险理赔和维修，直到车辆恢复正常状态。

充电安心：

受台风及强降雨影响的区域，如果理想家用充电桩被内涝淹没，积水退去后，理想汽车将为用户提供免费的线路检查，确保使用安全，如需更换线路或充电桩，理想汽车会为您免费更换。

用车安心：

如果您的车辆在极端天气下，发生长时间涉水或涉水深度超过车轮等危险涉水行为，可以事后前往理想汽车维修中心或授权钣喷中心，我们将提供免费的涉水零部件检查。

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