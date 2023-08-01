2023Q2 全球特斯拉，比亚迪和大众三家车企电动汽车销量统计

IT之家 8 月 1 日消息，国外科技媒体 insideevs 近日发布文章，横向对比了 2023 年第 2 季度特斯拉，比亚迪和大众三家车企在电动汽车领域的销量情况。

报道称这三家车企的销量同比出现了不同程度的增长，销量相比较今年第 1 季度也出现了较大增长。

IT之家在此附上 2023 年第 2 季度三家车企电动汽车销量情况如下：

特斯拉：466140 辆，同比增长 83%。

比亚迪：352163 辆，同比增长 95%，相当于特斯拉业绩的 76%。和特斯拉的差距为 113977 辆，同比扩大 53%

大众集团：180239 辆，同比增长 53%，占特斯拉业绩的 39%。和特斯拉的差距为 285901 辆，同比扩大 109%

IT之家在此附上 2023 年上半年三家车企电动汽车销量情况如下：

特斯拉：889015 辆，同比增长 57%。

比亚迪：616810 辆，同比增长 91%，占特斯拉业绩的 69%。和特斯拉的差距为 272205 辆，同比扩大 13%

大众集团：321091 辆，同比增长 48%，占特斯拉业绩的 36%。和特斯拉的差距为 567924 辆，同比扩大 63%

作为参考，2022 年，特斯拉交付了超过 130 万辆电动汽车（同比增长 40%），比亚迪销量超过 90 万辆（增长 184%），大众汽车集团超过 57 万辆（增长 26%）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。