东航第二架 C919 国产大飞机明天首次执飞商业航班，接班 MU9197/8 上海虹桥-成都天府往返航班

IT之家 8 月 1 日消息，作为国产大飞机 C919 的全球首家用户，中国东方航空已于 2022 年 12 月 9 日正式接收全球首架 C919 飞机，并于 5 月 28 日开启首次商业载客飞行，迈出市场运营的关键“第一步”

东航第二架 C919（B-919C）将在明天首次执飞商业航班，短暂接班第一架 B-919A 执行 MU9197/8 上海虹桥-成都天府往返航班。

8 月 4 日起，它将开始执行 MU9189/90 上海虹桥-成都天府往返航班，与既有 MU9197/8 航班形成虹桥天府之间的 C919 快线。

根据东航的规划，第二架 C919 将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥 — 成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。

▲ 图源：中国东方航空

今年 5 月 28 日，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的 C919 大型客机，执行 MU9191 航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行，详情可见IT之家此前报道。

该航班标志着 C919 的“研发、制造、取证、投运”全面贯通，中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”，中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。

中国东航党组成员副总经理冯德华表示，首航之后，从 5 月 29 日开始，C919 飞机将投入到上海虹桥到成都天府的航线上，实施常态化的商业运行，后续随着该机型的陆续引进，将会把 C919 这个机型投放到更多的航线上。

中国东航此前与中国商飞已签署了首批 5 架 C919 购机合同。东航还专门成立了 C919 飞行部、C919 客舱部，设立了 C919 签派放行席位、专职工程管理岗位、国产飞机维修管理中心等专业部门，储备了相关专业人员，积累了全系统的安全运行和服务保障经验。

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