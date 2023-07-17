科技昨夜今晨 0717：第二架 C919 国产大飞机“入列”、消息称目前 A17 和 M3 芯片良率仅 55%、中国电信 App 停办 eSIM

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 17 日，星期一，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、 中国电信 App 停办 eSIM

中国电信 App 近日发布公告称：自 2023 年 7 月 12 日起，由于业务维护升级，本 App 暂停办理 eSIM 手表一号双终端与独立 eSIM 业务办理，恢复办理时间另行通知。值得一提的是，此前中国联通和中国移动已在部分地区暂停办理 eSIM 手表业务，包括一号双终端、独立 eSIM。>> 查看详情

2、第二架 C919 国产大飞机“入列”

中国东方航空已于 2022 年 12 月 9 日正式接收编号为 B-919A 的全球首架 C919 飞机，并于 5 月 28 日开启首次商业载客飞行，迈出市场运营的关键“第一步”。7 月 16 日上午 10 时，飞机从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，中国东航正式接收第二架国产 C919 大型客机。>> 查看详情

3、消息称台积电 3nm 工艺 A17 Bionic、M3 良率仅 55%

据报道，苹果公司为了生产 A17 Bionic 和 M3 芯片，已经预订了台积电 90% 的 3 纳米制程晶圆。但是，这种先进的制程目前的良率只有 55%，也就是说，将近一半的晶圆是不合格的，无法用于苹果的产品。>> 查看详情

4、京东金融：冒充客服拨打 FaceTime 是诈骗，苹果用户谨慎接听

京东金融发布公告，表示有诈骗分子通过苹果手机的 FaceTime 通话功能联系，假冒金融平台客服，以注销贷款账户、产生不良征信等为由，要求受害者下载屏幕共享软件，一步步诱导转账汇款，造成资金损失。>> 查看详情

5、知乎 CEO 周源回应匿名功能下线

知乎此前宣布匿名功能将于 7 月 14 日正式下线。在 7 月 15 日举行的 2023 新知青年大会上，周源也提到了匿名功能的下线。周源表示：“我们在昨天下线了匿名功能入口，告别了这个十二年的老功能 —— 既往不恋；用专业真实的身份去讨论、去分享，去发现 —— 纵情向前。”>> 查看详情

6、蔚来李斌痛斥美国保护主义

据报道，中国电动汽车制造商蔚来（Nio）希望美国政府能够保证中国汽车制造商在当地市场有公平和平等的准入机会，这是在蔚来继续其全球扩张并进入欧洲新市场之后提出的诉求。

蔚来的创始人兼首席执行官李斌认为，中国汽车制造商在美国销售其车辆时要面临额外的障碍，这仅仅是因为政治和美国的保护主义，他认为这与特斯拉在中国受到的欢迎以及其在中国的快速增长形成了鲜明的对比。>> 查看详情

7、消息称苹果正开发 iPad Air 6 平板

据彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在其最新一期 Power On 时事通讯中透露，苹果公司正在开发一款新的 iPad Air 平板电脑（iPad Air 6），该产品将在今年晚些时候推出，配置有所升级。>> 查看详情

8、小米印度总裁称将提高对线下渠道的关注以重振手机销售

据报道，小米印度总裁 Muralikrishnan B 表示，经过多年对在线电商的大力押注后，小米将专注于提高印度零售店等线下渠道的销售额，以寻求重振智能手机销售。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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