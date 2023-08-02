维珍银河第二季度营收 190 万美元，净亏损 1.3 亿美元

8 月 2 日消息，当地时间周二美国商业太空公司维珍银河公布截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度财报。财报显示，维珍银河第二季度营收 190 万美元，净亏损 1.344 亿美元，合每股亏损 0.46 美元。相比之下，该公司上年同期为亏损 1.107 亿美元，合每股亏损 0.43 美元。

维珍银河第二季度亏损幅度较上年同期略有扩大。在推出商业太空服务后，公司正力求每月为客户完成一次太空飞行任务。

维珍银河第二季度营收为 190 万美元，高于去年同期的 35.7 万美元，主要来自“商业太空飞行和与未来太空飞行客户相关的会员费用”。

维珍银河在第二季度完成两次太空飞行，分别是最后一次太空飞行测试和首次商业太空飞行。首次商业太空飞行是维珍银河将太空飞行服务推向市场的第一步，预计公司将于 8 月 10 日进行第二次商业太空飞行。

在盘后交易中，维珍银河股价较收盘时的每股 4.14 美元下跌 5.5%。今年以来，维珍银河股价已经累计上涨 19%。

截至第二季度末，维珍银河总计拥有 9.8 亿美元的现金和证券，高于第一季度末的约 8.74 亿美元。这是由于维珍银河通过在市场上出售普通股筹集到了资金。

维珍银河首席执行官迈克尔・科尔格拉齐尔（Michael Colglazier）在一份声明中表示：“我们的财务状况依然很好，公司仍然专注于扩大业务规模，并在 2026 年交付用于商业服务的德尔塔级宇宙飞船。”

维珍银河目前只有一艘 VSS Unity 航天器，公司正投入巨资打造更多飞船。维珍银河正在开发的德尔塔级飞船有望每周完成一次太空飞行。维珍银河强调，第二季度净亏损“主要是由于开发飞船相关的研发费用增加”。

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