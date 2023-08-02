世嘉：本季度游戏销量低迷但未来可期

IT之家 8 月 2 日消息，世嘉昨日公布了今年最新季度的财报（4 月 1 日~6 月 30 日），数据显示，公司在此期间游戏业务上的营收为 337 亿日元（IT之家注：约 16.92 亿元人民币），同比上一轮财报营收下降 2.9%、利润下滑了 45.2%。

▲ 图源 SEGA

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据悉，本季度世嘉发售的新游戏有《世界树的迷宫 123 HD 复刻版》和《素尼克起源 Plus》，两者合计售出了 74 万份，其他经典作品为 412 万份，游戏总计销量约 487 万，较去年同期的 514 万也有所降低。

不过世嘉表示，今年接下来还会有《女神异闻录：战略版》、《人中之龙外传》、《全面战争：法老》等作，所以之后的游戏销量有望“迎来强劲的势头”，从而实现整个财年 9% 的增长率。

而在先前，世嘉社长杉野行雄接受了 Fami 通采访时表示，“世嘉公司在对待经典游戏 IP 上，无论是推出新作、重制旧作还是重启游戏系列，公司会对不同的作品逐个进行专门的研究”。

面对当下竞争激烈的市场，世嘉是否能在游戏开发时长与质量中找到平衡，并改善当下的财报数据，让我们拭目以待。

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