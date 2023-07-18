世嘉：暂时不准备推出复刻版土星主机

IT之家 7 月 18 日消息，世嘉社长杉野行雄近期接受了 Fami 通采访，采访主要涉及杉野对世嘉旗下一些经典游戏 IP 的看法，杉野行雄同时透露出世嘉当下不准备推出复刻版土星主机。

﻿﻿杉野行雄表示，“公司在对待经典游戏 IP 上，无论是推出新作、重制旧作还是重启游戏系列，公司会对不同的作品逐个进行专门的研究，像之后要出的《欢乐摇摇派对》就属于新作，《索尼克：超级巨星》因为回归 2D，所以算是重启计划中的一员。﻿﻿不过《索尼克》作为看家 IP，未来可能计划在新作、重制、重启方面并存”。

﻿﻿而在记者询问“之前世嘉推出的复刻版 MD MINI 主机颇受好评，之后是否会推出土星 MINI 主机”时，杉野表示：

在最初设计时，世嘉要求‘土星主机的性能高过索尼 PS1’，因此原版土星主机的硬件相对复杂，MINI 化难度太大。这并非是‘硬件卖得好就赶快接着做’的问题，对于复刻土星和 DreamCast 等主机，还需更多的技术研究。

﻿杉野行雄同时表示，世嘉公司内部目前正在制作的项目中，多少存在一点延误现象，但是整体开发过程都在计划内，因此后续作品也不太可能跳票。

图源 Pixabay

IT之家发现，世嘉近来推出新作的速度较快，且外界评价也相对良好，顺势推出硬件产品，预计也会有玩家买单。世嘉目前只是暗示“当下不准备推出土星、DteamCast 等复刻版主机”，但未来在技术成熟时，依然有望推出这些 MINI 复刻主机。

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