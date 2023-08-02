Cocos Creator 3.8 LTS 游戏引擎发布，支持开源鸿蒙 OpenHarmony 4.0

IT之家 8 月 2 日消息，Cocos Creator 是一款基于 Cocos 引擎打造的游戏开发编辑器，目前最新的 Cocos Creator 3.8 LTS 版本正式发布。

Cocos Creator 3.8 宣布完成了双内核引擎架构，号称每一个平台都是 “原生” 性能表现：

C++ 高性能内核：发布为原生应用时，引擎底层会采用 C++ 编写的内核驱动项目运行，以确保性能最优。

Web3D 内核：发布为 Web / 小游戏应用时，引擎底层会采用 JS 编写的 Web3D 内核，以确保引擎包体最小，代码冗余最少。

此外，Cocos 引擎团队和 OpenHarmony 团队合作，Cocos Creator 3.8 集成了对即将发布的开源鸿蒙 OpenHarmony 4.0 版本支持。

Cocos Creator 3.8 还包括多项细节提升，覆盖后期效果管线、渲染效果、2D & UI、物理系统、动画系统等，还支持了 Google Play Games on PC 游戏平台。

Cocos Creator 3.8 LTS：点此下载

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