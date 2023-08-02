《堕落之主》游戏新演示视频曝光，对战“坦克雷德”与“莱因霍尔德”两位 BOSS

IT之家 8 月 2 日消息，游戏媒体 IGN 近日放出了一段时长 5 分 36 秒的演示视频，展示了在《堕落之主》游戏中，对战“坦克雷德”（Tancred）和“莱因霍尔德”（Reinhold）两位 BOSS 的场景。

玩家对战“坦克雷德”第一阶段，该 BOSS 配有带尖刺钩、盾牌和神圣魔法（头上也有光环）；在第二阶段，BOSS 掉落盔甲，变成一个四脚怪物，可以射击火焰。

视频中并未显示“坦克雷德”与“莱因霍尔德”战斗结束场景，不过 IGN 表示将会在 8 月的 IGN First 活动中公布更多《堕落之主》游戏画面。

IT之家注：《堕落之主》讲述了在相互交织的广袤世界中的一段全新史诗角色扮演冒险之旅。在经历了难以想象的漫长残酷暴政之后，邪神 Adyr 终于被打败。

但是诸神…… 并不会永远沉寂。千百年后，Adyr 复活在即。扮演传说中的黑暗远征军，穿越生与死的国度，在这段史无前例的 RPG 体验中，见证跌宕磅礴的 Boss 战，挑战应接不暇的高难度战斗，见证风格各异的角色，并沉浸于扣人心弦的细腻故事之中。

《堕落之主》将于 10 月 13 日发售，登陆 PS5、Xbox Series 及 PC 平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。