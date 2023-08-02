网易《逆水寒》手游宣布氪金外观内容降价，已购玩家可退差价

IT之家 8 月 2 日消息，网易《逆水寒》手游自公测以来，玩家数量已经突破 4000 万，再加上话题性足够高，收入自然也不会低。

根据七麦数据显示，7 月份《逆水寒》手游流水排名第 2，超越《和平精英》和一众热门二次元游戏，仅次于《王者荣耀》。制作人公开承认游戏“取得了突破历史性的成绩，赚了不少钱”。

作为一款角色扮演网络手游，时装算是《逆水寒》的营收大头。官方今日宣布，将已上架的外观发型永久性降价，对于已经购买的玩家，全额退还商品差价，这个操作在正常运营的游戏中也是比较少见的。

根据《逆水寒》手游官方表示，未来游戏中大部分发型将从目前的 32 元至 68 元不等永久降价至 18 至 28 元，目前商城中已上架的发型也包含在内。下图为目前商城中的发型价格，明日更新后价格下调就将生效。

网易官方表示，已经原价购买过发型的玩家，游戏将启动“买贵包退差价”的售后服务，以邮件形式陆续为玩家们返还购买发型的差价。

IT之家发现，这不是《逆水寒》手游首次外观降价操作了。游戏曾在公测首次周更新后上架过一款仅售价 6 元的“MMO 史上最便宜时装”，号称成功吸引了“上千万玩家”进行小额付费。

网易《逆水寒》手游曾宣称“要持续运营至少十年”、“不着急赚快钱”，被不少玩家以为是噱头，但从目前游戏的运营执行来看，似乎还是有点落到实际的。

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