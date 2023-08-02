《绝地求生》25.1 版本发布：加入精确射手步枪“德拉贡诺夫”

IT之家 8 月 2 日消息，《绝地求生》第 25 赛季第 1 轮更新将在北京时间 8 月 9 日上线正式服，新版增加新枪“德拉贡诺夫”，同时将开启与阿斯顿马丁的联名活动。

据介绍，这将是游戏第一支精确射手步枪 – 德拉贡诺夫。这款新枪械使用的是 7.62 毫米口径弹药，它射出的子弹有一定概率会打出“暴击”造成更加高额的伤害。在暴击的情况下，德拉贡诺夫将会发挥出狙击步枪级别的性能。如果运气够好的话它的一发子弹就有可能将敌人放倒，这一点将会在单排与组排交战中创造出充分的变数。

IT之家附德拉贡诺夫参数如下：

枪械类型：精确射手步枪（DMR）

射击模式：单发

最高可装备 15 倍瞄准镜。

弹药类型：7.62 毫米口径弹药

伤害量：58（基础）~73（最大）

射击时有一定概率会造成最大伤害量。

有效射程：500 米

子弹速度：830 米 / 秒

射速：150 发 / 分钟

枪口配件：所有突击步枪、精确射手步枪枪口

弹匣配件：所有突击步枪、精确射手步枪弹匣

枪托配件：托腮板

该枪械会在地图中刷新。

除蓝圈攻防模式外的所有地图和模式中都支持使用该枪械

此外，3 款阿斯顿・马丁联名款特殊载具皮肤现已加入游戏。

《绝地求生》还将进行一些原有区域更新，米拉玛地图中原有的 Trailer Park 和 Ruins 区域已被移除，Alcantara 的位置也得到了小幅调整，原本的 Ladrillera 区域被变更为了 Brick Yard，移除了原本的 Torre Ahumada 区域，并对 Campo Militar 的位置重新做了调整。

更多详细更新内容请见官方更新日志。

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