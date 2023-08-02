OPPO IoT 事业群负责人李开新离职，官方称电视业务“运营正常”

IT之家 8 月 2 日消息，据 36 氪消息，从多方渠道获悉，OPPO 集团助理副总裁，IoT（物联网，Internet of Things，缩写 IoT）事业群负责人李开新已离职。目前，李开新已离开公司。OPPO 回应表示：李开新因个人原因已离职，不影响业务的正常运行。

报道还称，从多方了解证实，OPPO 电视业务确已裁撤，但仍有员工在处理善后工作。对此 OPPO 回应表示：OPPO 电视业务目前运营正常，持续为用户提供优质的服务体验。

2021 年上半年，OPPO 就将「新兴移动终端事业部」改为「IoT 事业群」，同时将组织架构一分为三，分为「穿戴事业部（手表、手环）」、「智能显示事业部（电视）」和「音频事业部（耳机）」。36 氪表示，彼时的这一调整，主要是让「IoT 事业群」独立发展、自负盈亏，重新创业。

今年 2 月份，Tech 星球消息称 OPPO 对 IoT 事业群再度进行人员优化调整，年终奖打了 3 折，智能显示事业部中电视业务线将裁撤。OPPO 回复称，“感谢关注，业务正常运行，相关传言不实”。

不过，IT之家查询 OPPO 官网发现，OPPO 目前有 K9 系列、S1、R1 等智能电视产品，型号并不多，最新产品的发布时间也停留在了 2022 年 10 月。

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