OPPO ColorOS 宣布联手长虹、创维电视，支持手机一键投屏、耳机控制电视等

IT之家 7 月 18 日消息，OPPO ColorOS 近日宣布联手长虹、创维两大电视厂商，适配大屏互联，支持手机一键投屏至电视、耳机控制电视、自适应投屏、自动续播提醒等智慧功能。

据官方介绍，长虹、创维加入对 ColorOS 的支持后，OPPO 手机下拉菜单即可一键快速镜像投屏到电视。耳机和电视连接后，还可通过耳机对电视进行播放控制 / 音量控制 / 上下切换控制等操作。

目前，耳机控制电视功能仅支持部分耳机机型，包括 OPPO W51、 OPPO Enco X、OPPO Enco Air、OPPO Enco Play、OPPO Enco Buds、OPPO Enco Air Lite、OPPO Enco Free 2 等。

据IT之家此前报道，数码博主 @数码闲聊站 曾爆料称，OPPO 即将推出的 ColorOS 14 细分了 Fold 系统（用于折叠屏手机），新增“侧边栏最近文件”功能，可以看作“文件中转站”，支持各类文件拖拽分享，并且打通了 App 和终端互联。

综合来看，ColorOS 正在朝多设备互联方向发展，即将推出的 ColorOS 14 能否带来更多的惊喜，大家可以期待一下。

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