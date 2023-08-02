三星旗舰级 8K Neo QLED 电视采用 TCL 华星光电显示面板

IT之家 8 月 2 日消息，三星今年早些时候推出了一款 98 英寸的旗舰 8K 电视 ，定价 4990 万韩元（IT之家备注：当前约 27.8 万元人民币）。

TCL 上周宣布，这款电视采用了旗下华星光电科技（CSOT）生产的 VA 面板，并且采用了华星光电自主研发的 HVA 技术，搭配三星量子点 MiniLED 技术以及三星的独立画质控制技术可实现业内顶级水准。

除此之外，华星光电自主生产的 98 英寸 4K 面板产品也已大量应用到了三星、索尼、TCL、小米、长虹、海尔等品牌的产品中。TCL 表示，与上一代面板相比，其显示面板可有效缓解眼睛疲劳。

TCL 华星表示，目前已实现 55 英寸、75 英寸、98 英寸 TV 和 8K 高端 TV 显示面板领域出货量全球第一、144Hz + 电竞屏市场份额全球第一等成绩。

据称，其 98 英寸面板在产能上较 100 英寸面板更具优势，因为目前 TCL 华星 G8.5 代线和 G8.6 代线都可以经济切割 98 英寸液晶屏，而 100 英寸面板只能由 G8.6 代线切割，产能弹性弱于 98 英寸面板。

据介绍，三星 98 英寸 8K 电视很快就会在更多市场推出，可能被命名为 QN900C，采用基于 VA 面板的 Mini-LED 屏幕 + 量子点技术，峰值亮度可达 4000 尼特。

QNC990 / QN900C 具有 8K 分辨率、HDR10+、144Hz 可变刷新率、AMD FreeSync Premium Pro 和数百个局部调光区域。此外，该电视还具有防眩光涂层，而且三星与 Pantone 合作以实现色彩校准。

该电视配备 6.4.4 声道扬声器，喇叭输出功率可达 120W，预装 Tizen 系统，并具有 AirPlay 2、杜比全景声、Bixby、三星游戏中心、游戏栏、超超宽游戏视图、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 等功能。

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