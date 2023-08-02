腾讯代理《全境封锁 2》体验服明日再次开放：新增国服特色套装和中文语音

IT之家 8 月 2 日消息，腾讯代理的 《全境封锁 2》国服今年 4 月份正式开启体验服测试，6 月已经结束。8 月 3 日，《全境封锁 2》国服体验服测试再次开放，商城新增国服专属外观，新增少量中文语音。

IT之家附《全境封锁 2》测试优化内容如下：

1、 优化了掉落机制：

- 掉落等级调整：战斗获得的武器装备等级将跟随自身角色等级小范围上下浮动。武器装备拆解后可获得升级材料，用于供给您心仪的装备。

- 调整部分具名与奇特装备掉落规则

- 本次开放的版本中，肯利学院将暂不开放，因此新特工暂时无法获得枪弹王者和散兵坑祷祠；同时由于整体战斗平衡性调整，枪弹王者的战斗体验将与此前版本存在一定差异，还请特工了解。

2、优化了养成材料：

- 我们将升级、解锁、校准、优化所需的材料进行了简化，并优化了材料的名称和视觉；

- 当前游戏内所有材料均可通过活跃玩法获得

- 参与过体验服往期测试的特工，原先的材料将会保留在您的体验服背包内。同时针对该调整，我们将发放体验服全服礼包，助力各位特工体验更新后的装备强化玩法，还请留意。

3、新增特工评分系统

- 特工评分系统可以更加直观的让特工了解自己及队友的综合实力。特工评分由特工各个武器和装备的评分构成，武器装备的评分受到等级、品质、解锁以及优化进度综合影响。

- 特工评分达到一定数值后可以进入高峰大厦特定楼层，特工需要更有针对性的提升装备。

4、高峰大厦重置，新增特工评分要求

- 高峰大厦将被重置，欢迎特工再次发起挑战；

- 我们优化了高峰大厦的整体难度，并增加了与难度相匹配的特工评分要求，当特工评分达到楼层设置的最低准入评分时，方可进入对应楼层；

- 收益增加：高峰大厦能够为特工带来副本材料掉落解锁、高峰大厦奖励贮藏箱（产出高品质装备）、原材料点数、以及手表等级提升等收益。

- 纪念相册展示：上一轮测试中，挑战高峰大厦的精英特工的纪念相册，将展示在高峰大厦内。由于新特工与前期参与测试的特工在战斗体验上存在差异，本次开放期间将不进行精英特工纪念活动。

5、新增武器模块系统

- 武器模块系统是针对各个武器枪械部位（瞄具，弹匣，枪托，枪口等）进行自定义改装的玩法。

- 武器模块将对枪械的武器控制力、弹夹容量、换弹速度等操作体验带来提升。在当前游戏中，武器模块并不会直接影响武器的伤害。

- 特工可以通过制作站、支线任务、控制点获得模块蓝图，期望模块系统为您增加多样化配装乐趣。

- 上一次测试已经创建角色的特工无法通过已完成的支线任务获取部分设计图，我们将通过邮箱对这批模块蓝图进行补发，请注意领取。

6、优化了新手引导内容

新特工将在初入奥古斯特时感受到更加清晰的教学引导，以便您快速了解全境封锁 2 玩法设计，更快上手；

此前参与过体验服测试的特工，将继承之前游戏进度，无法体验到此内容。

7、特工战斗数值调整

- 各品质武器装备基础属性调整，不同品质武器装备体验差异更明显；

- 特工生命值、武器装备升级基础属性调整，等级成长体验更流畅；

- 特工武器装备属性加成调整；

8、非玩家角色（NPC） 战斗数值调整：

- 特工 40 级前的游玩体验难度更友好；

- 增加 40 级后副本各难度间体验差异性，游戏节奏更紧凑，成长反馈更明显；

- 高峰大厦 NPC 属性调整，低高楼层间难度差异更大，特工需更加注意武器装备的培养、配装组合，特工对于挑战玩法机制的理解以及个人战斗技术的提升也更重要；

9、优化了手表系统平衡性

- 特工手表系统对特工的武器及装备属性具有加成作用，此次优化了一些属性平衡性。

10、商城新增国服专属外观

- 我们在商城上架了国服特色套装【街头艺术-闪耀】、【练功服-龙纹】，特工可在游戏商城查看；

- 正式服将有更多特色服装，敬请留意。

11、新增少量中文语音

为带来更好的国服游玩体验，我们正在筹备中文语音内容。中文语音的制作是一项庞大且复杂的工程，我们希望在制作过程中邀请特工们参与体验，因此我们在本次测试版本中更新了少部分中文语音，您将在前期剧情、行动基地、戏院、大酒店及贸易中心等处听到少量中文配音，期望收到特工对语音的更多反馈，协助我们推进后续工作。

12、其他调整优化

- 增加了武器装备在拆解前（拆解中）显示拆解预览功能；

- 在副本奖励、据点奖励中，增加了高峰通关层数不足时，不能获得的材料，与获得条件的提示；

- 在材料不足时，增加获取途径提示；

- 增加特工等级不足时无法装备、升级的条件提示，一些情况下无法解锁的条件提示等；

- 除以上内容外，我们还对其他视觉、文本、系统以及客户端稳定性等也进行了一些优化。

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