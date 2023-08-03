消息称苹果 Vision Pro 开发者实验室冷清，开发者兴趣不大

IT之家 8 月 3 日消息，苹果公司在 7 月份开始邀请开发者去 Vision Pro 的开发者实验室，这些实验室分布在库比蒂诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京等城市，但是目前看来，开发者对这些实验室并没有表现出很大的兴趣。据彭博社的 Mark Gurman 报道，这些开发者实验室“参与人数不多，只有少量的开发者”。

苹果公司举办的 Vision Pro 开发者实验室旨在让开发者亲身体验 Vision Pro 头显，并在他们开始为即将推出的设备开发应用时得到苹果工程师的帮助。这些实验室将提供 visionOS 应用程序的测试和优化，有苹果专家现场指导。任何开发者都可以申请参加一个开发者实验室，但是苹果公司不会报销旅行费用，而且位于美国东海岸的开发者必须自费跨越全国才能到达实验室。

IT之家注意到，visionOS 模拟器并没有推出很久，所以许多开发者可能还在开发应用，可能还没有准备好参加实验室。其他一些开发者可能没有动力创建应用，因为 Vision Pro 在他们所在的国家还要等很长时间才能上市。

苹果公司还计划向一些开发者发送 Vision Pro 开发者套件，申请已于两周前开始。这些开发者套件数量有限，苹果公司会优先考虑那些最能利用 Vision Pro 功能和特性的应用程序。苹果公司对开发者套件有严格的规定，比如限制它们只能在一个开发场所使用，并且要放在一个私密、安全的工作空间里，这对一些小型开发者来说可能难以做到。

开发者们将有超过六个月的时间来测试和开发 Vision Pro 应用，Vision Pro 预计 2024 年初上市。

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