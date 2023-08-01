visionOS 测试版暗示，苹果将把 Vision Pro 电影库升级至 3D 版本

IT之家 8 月 1 日消息，苹果公司在 2023 年的全球开发者大会上展示了苹果 Vision Pro 头显，并在后续向一些媒体记者提供了播放 3D 电影的上手体验。近日有测试者发现，苹果 visionOS 1.0 Beta 2 系统中的 TV 应用中出现了“播放 3D”的选项，这可能意味着苹果将为用户免费升级他们的电影库，让他们可以观看 3D 版本的影片。

IT之家注意到，苹果在发布会上演示了 3D 电影的效果，但没有详细说明将如何提供 3D 电影。随后有进一步的报道透露，Apple TV + 的原创剧《君主：怪兽的遗产（Monarch: Legacy of Monsters）》已经制作了 3D 版本。还有一些不太可信的说法称，所有的 Apple TV + 节目都可以在 180 度 VR 中观看。

图片为假想图

现在测试者 Steve Moser 在苹果 Vision Pro 的 TV 应用代码中发现了“播放 3D”的字样，他在推特上分享了这一发现，并猜测苹果可能会像之前将用户的电影库升级到 4K 版本一样，将用户的影片都升级到 3D 版本。

当然，目前一切还都只是猜测，具体如何还要等苹果官方消息。

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