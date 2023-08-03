keychron 推出 K10 Pro / K8 Pro / K4 Pro / K2 Pro 机械键盘白色款新配色

IT之家 8 月 3 日消息，keychron 官微今日发布微博，宣布推出旗下 K10 Pro / K8 Pro / K4 Pro / K2 Pro 四款机械键盘白色新配色。

IT之家汇总四款键盘参数信息：

keychron K2 Pro 机械键盘为 75% 配列，连接方式支持 5.1 蓝牙和 Type-C 接口两种连接方式，在蓝牙模式下，3 台设备连接快速切换，MacBook、iPad、iPhone、Windows 电脑都可以适配。

功能方面，K2 Pro 在 K2 基础上加入了 QMK / VIA 改键和自行组装与改造，并保留热插拔功能。官方称，支持 QMK / VIA 开源改键，意味着你可以轻松对键盘上的每个键进行编程，开源固件意味着键盘布局、快捷键等等都可以自定义。

keychron K4 Pro 这款键盘支持蓝牙和有线连接，搭载 Keychron K Pro 系列轴体，轴体支持热插拔，还支持 QMK 和 VIA 开源改键，用户可以轻松对键盘上的每个功能键进行编程。键帽为 OSA 高度自带指尖力学设计 PBT 材质，双色注塑，PBT 含量≥40%，官方称更耐磨，不易打油，耐脏不掉色。

这款键盘内置 4000mAh 电池，官方称可使用 80 小时，最长使用时间为 3-5 周。

Keychron K8 Pro 拥有 87 键布局，全键无冲，支持 QMK 和 VIA 开源改键，配有 Windows 和 macOS 的两种键帽，且同时适配 3 台设备，可通过 Fn + 1/2/3 快速切换。

此外，该键盘配有三种角度的脚架，配备 4000mAh 电池，使用续航 80 小时，支持有线 / 蓝牙双模连接。

Keychron K10 Pro 拥有 108 键全键盘布局，100% 配列，全键无冲，支持 QMK 和 VIA 开源改键，配有 Windows 和 macOS 的两种键帽，且同时适配 3 台设备，可通过 Fn + 1/2/3 快速切换。

此外，该键盘配有三种角度的脚架，配备 4000mAh 电池，使用续航 80 小时，支持有线 / 蓝牙双模连接。

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