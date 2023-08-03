Word 中空白页删不掉，怎么解决？

文档中多余的空白页面怎么都删除不掉，什么情况？相信许多小伙伴一定有遇到过这个问题，这里，易老师就来给大家讲讲如何解决该问题。

1、按住 Shift 键删除空白页

先将光标定位到文档末尾，然后按住 Shift 键不松，鼠标单击选中空白页面，然后按下“退格”或“Delete”键删除。

2、分节符导致无法删除

如图所示，无论我们怎么按“退格”，都无法删除空白页，不仅如此，还会删除上一页内容。

我们进入「开始」-「段落」，点击「显示编辑标记」，此时，我们就可以看到，页面中有一些被隐藏的段落标记，例如：“分节符”，将光标定位到“分节符”前面，按下键盘上的“Delete”即可删除。

3、查找替换删除空白页

我们还可以利用查找和替换功能，来批量删除被隐藏的“分页符”删除空白页。

4、末尾表格导致空白页无法删除

其实，许多情况，可能是因为末尾有表格，导致下一页空白页无法删除。这时候，我们可以将表格稍微缩小一下，或者向上移动一下，就能够轻松删除后面的空白页了。

当然，如果你表格无法移动，或者还解决不了问题，你可以试试这个方法。进入「开始」-「段落」-「显示编辑标记」，然后选中空白页上的“段落标记”-「右键」-「字体」，勾选「隐藏」，最后再“隐藏编辑标记”，此时，空白页就消失不见了。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙

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