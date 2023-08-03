努比亚 2023 款 65W 氮化镓 GaN 5 三口充电器上架，到手价 98 元

IT之家 8 月 3 日消息，努比亚 2023 款 65W 氮化镓 GaN 5 充电器现已上架努比亚京东自营旗舰店，预售到手价 98 元，内含 100W 快充线。

商品页面显示，这款产品氮化 GaN 核心技术再升级，响应速度提升 18%，能源消耗下降 25%。得益于第 5 代氮化镓技术，对比普通 67W 充电器，该产品体积缩小 50%，采用可折叠插脚设计。

该产品采用 2C1A 三口设计，搭载自研 NeoCharger3.0 快充技术，智能分配功率，满足不同设备快充需求，适配 PD3.0 / PD2.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0SCP / AFC / APPLE2.4 / BC1.2 等多种协议，支持手机、笔记本电脑、平板、穿戴设备同时充电。

红魔实验室单口充电 30 分钟测试，苹果 iPhone 14 Pro 可充 60%，华为 P60 可充 64%，苹果 MacBook Pro 13 英寸版可充 36%。

安全方面，该产品控温系统升级，时刻监测温度，发现异常立即开启智能控温。此外，该产品还升级 Efficient 散热技术，据称“散热性能提升 15%，温度下降 10%”。

IT之家从京东商品页面获悉，努比亚 65W 氮化镓 GaN 5 三口充电器将于 8 月 10 日上午 10:00 开启预售，定金 10 元可抵 20 元，8 月 8 日 10:30 支付尾款，预计 8 月 11 日 10：00 开始发货。

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